La FIGC si candida ad ospitare EURO 2032. Le partite si giocherebbero anche al Franchi di Firenze

Lo stadio Artemio Franchi di Firenze potrebbe essere palcoscenico dei prestigiosissimi europei del 2032

La FIGC ha ufficializzato che l'Italia si è candidata ad ospitare gli europei del 2032, con 11 stadi tra cui il Franchi di Firenze. Questa la nota della Federazione:

"La FIGC ha concluso positivamente il processo di trasmissione dei documenti che compongono il Preliminary Bid Dossier relativo alla candidatura ad ospitare la fase finale di UEFA EURO 2032. Sono 11 le città coinvolte in fase di candidatura: Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Cagliari e Palermo. La redazione del Final Bid Dossier proseguirà nei prossimi mesi fino al 12 aprile 2023, data in cui verranno presentate alla UEFA, in via definitiva, le 10 città candidate. L’assegnazione dell’evento da parte del Comitato Esecutivo della UEFA è prevista tra settembre e ottobre del 2023".

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