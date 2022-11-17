Alla scoperta di Sabiri, numero 10 dai piedi d'oro che sembra a un passo dalla Fiorentina

Tutto quello che c'è da sapere su Sabiri, il numero 10 che sembra a un passo dalla corte di mister Italiano

La Fiorentina sembra molto vicina, almeno secondo i giornali a prendere il centrocampista Sabiri della Sampdoria. Ma che carriera ha fatto Sabiri? Che caratteristiche ha? Che ruolo potrebbe ricoprire nella squadra viola? Andiamo a scoprirlo insieme.

Carriera in breve

Dopo aver disputato un campionato con il Siegen, nel 2016 Sabiri si trasferisce al Norimberga. A gennaio viene promosso in prima squadra, con cui disputa un ottimo girone di ritorno per un totale di 9 partite di 2.Bundesliga e 5 gol. Nel 2017 viene acquistato dall’Huddersfield Town, in Premier League ma in Inghilterra non sfonda e rimedia solo 7 presenze in campionato in due stagioni. A fine agosto 2019 si svincola anzitempo dal club inglese e viene tesserato dal Paderborn, con cui si lega fino al 2021. Nell’estate 2020 dopo essere stato ad un passo dalla Lazio passa all’Ascoli. Dopo delle ottime prestazioni, a gennaio 2022 passa quindi alla Sampdoria dove finisce l’annata con altri 12 match conditi da 3 reti.

Caratteristiche tecniche

Sabiri è un trequartista puro. Nel 4-2-3-1 di Italiano sarebbe il centrale perfetto dei tre dietro la punta. Numero 10 classico, ha buona visione di gioco e grande tecnica nello stretto. Non è rapidissimo, è però capace di giocare con entrambi i piedi ed è dotato di un grande tiro dalla distanza. Nel corso della sua carriera, ha giocato anche da centrocampista centrale, venendo utilizzato anche in situazioni d’emergenza ad Ascoli da mezz’ala. Non è da escludere in futuro che possa giocare in quella posizione con più continuità, anche se dovrebbe aumentare la cattiveria nei contrasti

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Lorenzo Bigiotti