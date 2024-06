Ballottaggio Firenze, Funaro e Schmidt confronto Tv acceso sul tema stadio

A cinque giorni dal ballottaggio di Firenze, Rtv38 trasmette in diretta televisiva il confronto tra Sara Funaro, candidata del centrosinistra, ed Eike Schmidt, candidato del centrodestra. Tra i vari temi proposti anche le rispettive posizioni sul tema stadio:

Per Funaro “l’amministrazione comunale ha trovato tante risorse per dare la possibilità ai tifosi di avere uno stadio moderno e coperto. Noi non vogliamo un’esperienza come il Flaminio. Quindi bisogna andare avanti con i lavori“.

Per Schmidt invece i lavori andrebbero sospesi: “Lo stadio non è completamente finanziato, è un rischio troppo grande. La cosa logica sarebbe stata prima costruire il nuovo stadio, poi restaurare quello esistente”.

Kalinic (Hajduk): “Brekalo al centro dei nostri progetti tecnici ma ha un contratto alto”