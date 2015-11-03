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Notizie Schmidt Fiorentina

Ballottaggio Firenze, Funaro e Schmidt confronto Tv acceso sul tema stadio

18 giugno 2024 23:20

Nardella contro Schmidt: "Dice tutto il contrario di tutto. Non mi stupisce il cambio idea sul Franchi"

15 giugno 2024 14:20

Vannucci (PD) risponde a Schmidt: "Il Comune non ha mai impedito a nessuno di costruire un nuovo stadio"

14 giugno 2024 16:53

Schmidt non ci sta: "Se sarò sindaco di Firenze sospenderò subito i lavori al Franchi"

14 giugno 2024 16:04

Ancora Schmidt: "Stadio? È uno scandalo non aver assecondato Commisso, era pronto a investire 300 milioni"

19 aprile 2024 14:20

La preoccupazione di Schmidt: "Franchi? Rischiamo di fermare i lavori perché mancano i soldi"

18 aprile 2024 14:00

Schmidt: "Progetto stadio un bluff, non ci sono 500mln, non sprecherò altri soldi"

16 aprile 2024 21:12

Colpo a parametro zero: Corvino chiama Schmidt del San Paolo

07 dicembre 2016 16:00

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