Notizie Schmidt Fiorentina

Ballottaggio Firenze, Funaro e Schmidt confronto Tv acceso sul tema stadio
18 giugno 2024 23:20
Nardella contro Schmidt: "Dice tutto il contrario di tutto. Non mi stupisce il cambio idea sul Franchi"
15 giugno 2024 14:20
Vannucci (PD) risponde a Schmidt: "Il Comune non ha mai impedito a nessuno di costruire un nuovo stadio"
14 giugno 2024 16:53
Schmidt non ci sta: "Se sarò sindaco di Firenze sospenderò subito i lavori al Franchi"
14 giugno 2024 16:04
Ancora Schmidt: "Stadio? È uno scandalo non aver assecondato Commisso, era pronto a investire 300 milioni"
19 aprile 2024 14:20
La preoccupazione di Schmidt: "Franchi? Rischiamo di fermare i lavori perché mancano i soldi"
18 aprile 2024 14:00
Schmidt: "Progetto stadio un bluff, non ci sono 500mln, non sprecherò altri soldi"
16 aprile 2024 21:12
Colpo a parametro zero: Corvino chiama Schmidt del San Paolo
07 dicembre 2016 16:00
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