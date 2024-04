Schmidt: “Progetto stadio un bluff, non ci sono 500mln, non sprecherò altri soldi”

Questo pomeriggio, alle Cartiere Carrara l’ex direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, ha presentato la sua candidatura a sindaco di Firenze sostenuto dal centrodestra unito (Fdi, Lega, Forza Italia). E’ stata l’occasione anche di parlare del progetto di riqualificazione dello Stadio Franchi:

“Il progetto attuale è irrealizzabile, e le norme che ne hanno consentito il solo concepimento uno spreco enorme di denaro pubblico. La Fiorentina si era offerta di fare uno stadio nuovo da 300 milioni di euro senza finanziamenti pubblici e invece adesso ci troviamo un progetto con i lavori già iniziati che però non è finanziato, una grande bufala. Lo stadio costa 250mln, almeno, ma per fare poi la parte al centro, con albergo e centri commerciali, ne servono altri 250. Beh 500 milioni di euro non ci sono. Io sicuramente mi impegnerò a non sprecare altri soldi e allo stesso tempo per continuare a far giocare a Firenze la Fiorentina. Se la squadra viola dovesse tornare in futuro a sviluppare l’idea di creare un nuovo stadio faremo tutto il possibile per valutarne la fattibilità“.

