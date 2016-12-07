Colpo a parametro zero: Corvino chiama Schmidt del San Paolo

Esce dal cilindro un altro nome per il mercato della Fiorentina: secondo i media brasiliani, infatti, Corvino avrebbe puntato e contattato Joao Schmidt, mediano del San Paolo classe ’93, il cui contra...

Esce dal cilindro un altro nome per il mercato della Fiorentina: secondo i media brasiliani, infatti, Corvino avrebbe puntato e contattato Joao Schmidt, mediano del San Paolo classe ’93, il cui contratto scade a giugno. Un colpo a parametro zero quindi per la viola, anche se c'è da battere sul tempo la concorrenza di diversi club, tra cui l'Atalanta, il Villareal e lo Sporting Lisbona.