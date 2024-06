Nardella contro Schmidt: “Dice tutto il contrario di tutto. Non mi stupisce il cambio idea sul Franchi”

Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha così parlato di Eiken Schimdt: “Ha come obiettivo di distruggere tutto quello che abbiamo fatto in questi ultimi dieci anni. Dice il contrario di tutto. All’inizio diceva che lo stadio doveva essere realizzato, adesso invece sostiene che i lavori debbano essere fermati, sapendo che anche lui è stato membro della giuria che ha selezionato il progetto internazionale. Non mi stupisce che abbia cambiato idea anche sullo stadio”.

