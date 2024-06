Retegui non è il centravanti preferito da Palladino per l’attacco della Fiorentina, si valuta anche altro

La Fiorentina la scorsa settimana ha offerto 20 milioni al Genoa per Retegui. La società genovese ha risposto chiedendo 25 milioni più 3 di bonus per cedere il centravanti impegnato agli europei con la maglia azzurra. I dialoghi con il grifone sono appena partiti ma si tratta di un nome che non scalda il popolo viola perchè, dopo le parole in conferenza stampa del direttore sportivo Daniele Pradè “Vogliamo prendere un grande attaccante” adesso i tifosi viola si aspettano un nome più altisonante rispetto a Retegui che nell’ultima stagione ha segnato solo 7 gol in campionato ed ha una quotazione molta alta.

Sembra avere altri nomi in testa anche Raffaele Palladino che non ha Retegui come centravanti preferito della sua nuova Fiorentina. Nel neo allenatore viola, la preferenza non è in Retegui che viene si apprezzato ma ci sono altri nome che Palladino vorrebbe. Adesso resta solo da vedere quali sono i nomi raggiungibili dalla società viola sia sotto il profilo economico che anche per quanto riguarda l’appeal della Fiorentina. Ci sono anche attaccanti che hanno quotazioni accessibili ma che non mettono i viola come prima scelta, vedi Pavlidis. Insomma, il mercato sta per iniziare. La Fiorentina cerca il centravanti giusto.

NICO GONZALEZ SOTTO IL MIRINO DELLE CRITICHE IN ARGENTINA