La preoccupazione di Schmidt: “Franchi? Rischiamo di fermare i lavori perché mancano i soldi”

In un’intervista concessa a La Nazione, il candidato di centrodestra alle comunali di Firenze Eike Schmidt, tra i vari temi trattati, è tornato sulla questione Franchi: “Enorme occasione persa. Il privato era disposto a mettere 300 milioni di euro. Non mi posso capacitare che non sia stato fatto, cercare di impegnare i soldi dei cittadini. È ormai la norma in Europa e nel mondo. Qui rischiamo di iniziare il maxi progetto e poi fermarci perché mancano i soldi”.

