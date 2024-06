Vannucci (PD) risponde a Schmidt: “Il Comune non ha mai impedito a nessuno di costruire un nuovo stadio”

Andrea Vannucci, consigliere regionale del Partito Democratico, ha commentato le ultime dichiarazioni del candidato sindaco Eike Schmidt, contrario alla ristrutturazione del,o stadio Franchi e disposto ad avviare subito il progetto per il nuovo stadio di proprietà della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Schmidt parlando di stadio è passato dal Vasari e Brunelleschi a Vannacci e Donzelli. Da membro della commissione che ha scelto e lodato il progetto ieri, è passato oggi a voler bloccare l’opera. Capisco l’imminente ballottaggio ma da chi si candida a guidare la nostra città credo che sia necessaria innanzitutto un po’ di serietà. Purtroppo non è questo il caso e si vede che è disperato. Il Comune non ha mai impedito a nessuno di costruire un nuovo stadio. Ci dica lui piuttosto dove lo farebbe costruire. La verità è un’altra: dobbiamo impedire che il Franchi faccia la fine del Flaminio e soprattutto dobbiamo consentire a noi tifosi viola di poter assistere alle partite della nostra squadra del cuore in uno stadio degno di questo nome. Tutte le società europee, dal Real Madrid al Barcellona, e italiane, dall’Atalanta all’Udinese, mentre veniva ristrutturato il loro stadio hanno giocato con capienza ridotta o addirittura in un altro impianto. Ma probabilmente Schmidt sa di calcio quanto sa di Firenze: poche idee e parecchio confuse”.

SCHMIDT CONTRO I LAVORI AL FRANCHI