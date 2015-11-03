Notizie Vannucci Fiorentina

Vannucci (PD) risponde a Schmidt: "Il Comune non ha mai impedito a nessuno di costruire un nuovo stadio"
14 giugno 2024 16:53
Ass. Vannucci su insulti ad Astori: "Una vergogna indecente, questi non sono tifosi"
25 febbraio 2019 11:53
La nuova illuminazione per il Franchi è pronta, sarà visibile dal 1° Dicembre. Ecco le foto
20 novembre 2018 12:30
(FOTO) Il Franchi come l'Allianz Arena. Ecco la nuova spettacolare illuminazione dello stadio
03 ottobre 2018 11:07
Ass. Vannucci: "La fascia di Astori? Hanno prevalso il buonsenso ed il rispetto per i sentimenti"
13 settembre 2018 11:30
Ass. Vannucci: "La maglia è come una secondo pelle per il tifoso della Fiorentina"
20 giugno 2018 19:01
Vannucci: "Il rilancio dei Della Valle? Noi vogliamo veder vincere la Fiorentina"
15 febbraio 2018 13:03
Assessore Vannucci: "I Della Valle stanno tornando, avanti con lo stadio"
28 settembre 2017 17:20
Ass. Vannucci: "Nuovo stadio, tutto secondo i tempi. Fiducia fino a fine mercato per una squadra competitiva...
08 agosto 2017 18:05
Vannucci: "Nuovo stadio fulcro della città, mica come a Roma..."
03 febbraio 2017 18:35
Vannucci: "Il Rinascimento è Firenze. Il titolo? A bischero"
15 gennaio 2017 16:17
Ass. Vannucci: "Manto erboso dopo rugby? No problem"
21 novembre 2016 14:13
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