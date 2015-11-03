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Notizie Vannucci Fiorentina

Vannucci (PD) risponde a Schmidt: "Il Comune non ha mai impedito a nessuno di costruire un nuovo stadio"

14 giugno 2024 16:53

Ass. Vannucci su insulti ad Astori: "Una vergogna indecente, questi non sono tifosi"

25 febbraio 2019 11:53

La nuova illuminazione per il Franchi è pronta, sarà visibile dal 1° Dicembre. Ecco le foto

20 novembre 2018 12:30

(FOTO) Il Franchi come l'Allianz Arena. Ecco la nuova spettacolare illuminazione dello stadio

03 ottobre 2018 11:07

Ass. Vannucci: "La fascia di Astori? Hanno prevalso il buonsenso ed il rispetto per i sentimenti"

13 settembre 2018 11:30

Ass. Vannucci: "La maglia è come una secondo pelle per il tifoso della Fiorentina"

20 giugno 2018 19:01

Vannucci: "Il rilancio dei Della Valle? Noi vogliamo veder vincere la Fiorentina"

15 febbraio 2018 13:03

Assessore Vannucci: "I Della Valle stanno tornando, avanti con lo stadio"

28 settembre 2017 17:20

Ass. Vannucci: "Nuovo stadio, tutto secondo i tempi. Fiducia fino a fine mercato per una squadra competitiva...

08 agosto 2017 18:05

Vannucci: "Nuovo stadio fulcro della città, mica come a Roma..."

03 febbraio 2017 18:35

Vannucci: "Il Rinascimento è Firenze. Il titolo? A bischero"

15 gennaio 2017 16:17

Ass. Vannucci: "Manto erboso dopo rugby? No problem"

21 novembre 2016 14:13

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