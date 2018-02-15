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Vannucci: "Il rilancio dei Della Valle? Noi vogliamo veder vincere la Fiorentina"

Andrea Vannucci, assessore allo sport del Comune di Firenze, era presente a Coverciano ed ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul presente e sul futuro della Fiorentina: "Il rilancio? Noi abbiamo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 febbraio 2018 13:03
Vannucci: "Il rilancio dei Della Valle? Noi vogliamo veder vincere la Fiorentina" -
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Andrea Vannucci, assessore allo sport del Comune di Firenze, era presente a Coverciano ed ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul presente e sul futuro della Fiorentina: "Il rilancio? Noi abbiamo voglia di vedere vincere la squadra".

Prosegue sui Della Valle: "Ciò che fanno in questa direzione, in virtù del mio ruolo da amministratore, non posso che salutarlo".

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