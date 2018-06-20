Ass. Vannucci: "La maglia è come una secondo pelle per il tifoso della Fiorentina"

L’assessore Vannucci è intervenuto alla presentazione delle nuove maglie della Fiorentina: “La Società Canottieri Firenze, così come lo stadio Franchi, è uno dei luoghi del cuore per ogni fiorentino....

L’assessore Vannucci è intervenuto alla presentazione delle nuove maglie della Fiorentina: “La Società Canottieri Firenze, così come lo stadio Franchi, è uno dei luoghi del cuore per ogni fiorentino. La società fa parte della città da molto tempo, così come la Fiorentina. L’amore spontaneo e viscerale lega i fiorentini alla Fiorentina ed alla maglia, che è come una seconda pelle. La maglia è un qualcosa di speciale e di magico. La si tifa al di là di tutto, sia dei giocatori che la indossano che delle vittorie”.