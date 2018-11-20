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La nuova illuminazione per il Franchi è pronta, sarà visibile dal 1° Dicembre. Ecco le foto

Quasi ultimato il sistema di nuova illuminazione per lo stadio Artemio Franchi di Firenze, che rientra nel piano dell'amministrazione comunale per il risparmio energetico, con la sostituzione di lampa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 novembre 2018 12:30
La nuova illuminazione per il Franchi è pronta, sarà visibile dal 1° Dicembre. Ecco le foto -
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Quasi ultimato il sistema di nuova illuminazione per lo stadio Artemio Franchi di Firenze, che rientra nel piano dell'amministrazione comunale per il risparmio energetico, con la sostituzione di lampade tradizionali con quelle a led.

"Ci siamo quasi. Ieri sera le prove della Torre di Maratona, finalmente colorata di viola", ha scritto su Facebook l'assessore allo sport Andrea Vannucci, pubblicando le foto che vedete sotto.

"Per il primo dicembre la nuova illuminazione del Franchi sarà pronta. Giusto in tempo per la partita dell’anno", ha aggiunto l'assessore, con una chiara allusione al 'big match' di sabato 1° dicembre, quando i viola in casa incontreranno la Juventus.

La nuova illuminazione per il Franchi è pronta, sarà visibile dal 1° Dicembre. Ecco le foto

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