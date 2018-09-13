Ass. Vannucci: "La fascia di Astori? Hanno prevalso il buonsenso ed il rispetto per i sentimenti"
L'assessore allo sport del Comune di Firenze, Andrea Vannucci, ha detto la sua sul caso della fascia di capitano dedicata a Davide Astori, che la Fiorentina - in deroga - potrà continuare ad utilizzar...
A cura di Redazione Labaroviola
13 settembre 2018 11:30
L'assessore allo sport del Comune di Firenze, Andrea Vannucci, ha detto la sua sul caso della fascia di capitano dedicata a Davide Astori, che la Fiorentina - in deroga - potrà continuare ad utilizzare per il resto della stagione. Questo il suo pensiero affidato ad un tweet: "Sono felice che sulla fascia di #Astori abbia prevalso non solo il buonsenso ma anche il rispetto per i sentimenti di un’intera città legata a Davide"