Vannucci: “Nuovo stadio fulcro della città, mica come a Roma…”

L’agenzia di stampa Italpress riporta oggi le dichiarazioni dell’assessore allo sport Andrea Vannucci, relativamente al progetto per il nuovo stadio, anche in relazione al ‘no’ del Comune di Roma per il progetto dei giallorossi: “L’amministrazione comunale di Firenze ha fatto e sta facendo un lavoro molto serio fianco a fianco con la Fiorentina per arrivare in fondo a questo progetto di trasformazione della città in cui lo stadio è il fulcro. A Roma invece da quanto risulta dalla nota diffusa dalla regione Lazio mi sembra che i presupposti siano ben diversi e mi dispiace per i cittadini romani perché la costruzione di uno stadio è una grandissima occasione per la città prima di tutto per la città, in termini di lavoro, di opportunità che si possono creare e di indotto, ed anche per la squadra. A Firenze stiamo svolgendo un lavoro per la costruzione di un nuovo stadio di serietà, di concretezza e facendo le cose per bene, anche se in tempi che magari non sono quelli auspicati da me per primo-ha aggiunto Andrea Vannucci. L’importante è arrivare in fondo con un risultato che faccia tanto bene a Firenze e alla Fiorentina. Mi auguro che il risultato fra Firenze e Roma sul fronte della costruzione di un nuovo stadio, si ripeta anche sul campo martedì prossimo nella gara di campionato e si vada avanti noi e non i giallorossi”.