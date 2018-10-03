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(FOTO) Il Franchi come l'Allianz Arena. Ecco la nuova spettacolare illuminazione dello stadio

Reestyling per lo stadio Artemio Franchi, come annunciato su Facebook dall'assessore allo sport Andrea Vannucci:La nuova illuminazione a led dei sotto tribuna dello stadio Franchi è molto suggestiva.I...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 ottobre 2018 11:07
(FOTO) Il Franchi come l'Allianz Arena. Ecco la nuova spettacolare illuminazione dello stadio -
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Reestyling per lo stadio Artemio Franchi, come annunciato su Facebook dall'assessore allo sport Andrea Vannucci:

La nuova illuminazione a led dei sotto tribuna dello stadio Franchi è molto suggestiva.
Ieri le prove con i quattro colori del Calcio storico, il tricolore e ovviamente il viola!

#spettacolo

Queste le immagini:

(FOTO) Il Franchi come l'Allianz Arena. Ecco la nuova spettacolare illuminazione dello stadio

(FOTO) Il Franchi come l'Allianz Arena. Ecco la nuova spettacolare illuminazione dello stadio

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