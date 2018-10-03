(FOTO) Il Franchi come l'Allianz Arena. Ecco la nuova spettacolare illuminazione dello stadio
Reestyling per lo stadio Artemio Franchi, come annunciato su Facebook dall'assessore allo sport Andrea Vannucci:La nuova illuminazione a led dei sotto tribuna dello stadio Franchi è molto suggestiva.I...
A cura di Redazione Labaroviola
03 ottobre 2018 11:07
Reestyling per lo stadio Artemio Franchi, come annunciato su Facebook dall'assessore allo sport Andrea Vannucci:
La nuova illuminazione a led dei sotto tribuna dello stadio Franchi è molto suggestiva.
Ieri le prove con i quattro colori del Calcio storico, il tricolore e ovviamente il viola!
Queste le immagini: