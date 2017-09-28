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Assessore Vannucci: "I Della Valle stanno tornando, avanti con lo stadio"

I Della Valle di nuovo vicini alla Fiorentina".

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 settembre 2017 17:20
Assessore Vannucci: "I Della Valle stanno tornando, avanti con lo stadio" -
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Presente all'evento Festival del Calcio, l’assessore allo sport del comune di Firenze, Andrea Vannucci, ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti ai Della Valle ed al nuovo stadio della Fiorentina:

"I Della Valle sono tornati vicini alla Fiorentina, i contatti frequenti tra la Proprietà, l’allenatore e la squadra ne rappresentano una delle testimonianze, manca soltanto l'ultimo passo che arriverà presto. Dopo l’incontro di qualche settimana fa con la famiglia Della Valle, ho avuto l’impressione che ci sia grande attenzione vero la società e la città.

L’iter per lo stadio va avanti, le scadenze sono conosciute da tutti. Siamo al lavoro per la variante per il trasferimento della Mercafir a Castello, come detto più volte anche dal sindaco Nardella".

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