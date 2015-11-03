Notizie Stadio Fiorentina Fiorentina

Della Valle riesce a fare finalmente uno stadio, pronto il nuovo impianto del Casette d'Ete
11 giugno 2022 14:55
Nardella: "Le affermazioni di Commisso sono oggettivamente molto gravi"
30 settembre 2020 12:36
Nardella: "Franchi non è un monumento. Felice che la marcia dei tifosi viola si concluda allo stadio"
18 giugno 2020 15:17
Pucci: "Firenze vuole uno stadio degno della città. Sceglierà la Fiorentina se sarà il Franchi o nuovo impianto"
16 giugno 2020 20:51
Jacobelli: "Presenza di Barone in Lega è la svolta per la Fiorentina. Commisso vuole tempi e costi certi per lo stadio"
16 giugno 2020 14:12
Pierguidi contro Fossi: "Il sindaco di Campi prende in giro Firenze e i fiorentini. A Commisso deve dire..."
13 giugno 2020 11:20
Nardella: "Spero di riabbracciare presto Commisso. Priorità all'unico impianto della Fiorentina"
12 giugno 2020 14:15
Galli suggerisce Nardella: "Stadio nel Comune di Firenze? All'ippodromo in disuso delle Cascine"
05 giugno 2020 14:19
Bocci: "Politica ottusa sul restyling del Franchi. La Cittadella senza Fiorentina non ha senso"
29 maggio 2020 21:26
Bucchioni: "Nardella sullo stadio si arrampica sugli specchi. Doveva sostenere area metropolitana"
29 maggio 2020 20:32
Biffoni: "La faccenda legata al Franchi ha dell'incredibile. Hanno demolito Wembley, si può fare col Franchi"
26 maggio 2020 20:12
Senatore Totaro: "Commisso ha portato una ventata d'aria fresca nelle idee. Stadio? Tifo il restyling "
16 marzo 2020 23:27
Esclusiva Polverosi: "Delusione Pulgar. Stadio: Sì al restyiling, curve come a Dortmund.."
28 febbraio 2020 13:23
Commisso: "Ci sono zero possibilità di fare lo stadio alla Mercafir e di ristrutturare il Franchi"
14 febbraio 2020 11:07
Nardella seccato: "Stadio nuovo? Preferisco i fatti alle parole.."
04 novembre 2019 13:49
Nardella: "Stadio come la tramvia, curiamo tempi e procedure. La task force.."
17 ottobre 2019 21:31
Nassi: "Centro sportivo scelta top. Ora i viola potranno competere in Italia e in Europa"
16 ottobre 2019 13:34
Esclusiva Calamai: 'Commisso farà lo stadio dove potrà essere più veloce e bello. Castrovilli è immenso'
14 ottobre 2019 14:46
Commisso: "Sento la fiducia, risultati arriveranno. Centro sportivo, prima cosa serve.."
15 settembre 2019 21:29
Nardella: "Ecco perché ho scelto Uva come consigliere speciale per lo stadio. Curerà vari aspetti.."
01 luglio 2019 23:07
Nardella: "Commisso mi dimostra interesse alla questione-stadio. Il mio compito.."
21 giugno 2019 22:19
Dall'America, Commisso nuovo proprietario per 190 milioni. La costruzione dello stadio il primo obiettivo
01 giugno 2019 14:20
Nardella: "Le due vittorie tengono unito un filo viola fra città e ACF. I progressi sullo stadio.."
24 dicembre 2018 14:05
Nardella: “Ho fiducia che i patti con la Fiorentina vengano rispettati”. Mentre per l’areoporto...
26 ottobre 2018 09:15
Nardella: "Per lo stadio la strada è spianata, presto il progetto definitivo. Incontro con i DV a breve"
08 ottobre 2018 11:30
LA CITTADELLA VIOLA LA COSTRUIRANNO GLI OLANDESI. PROGETTO ENTRO IL 31/12
27 giugno 2018 20:50
Aeroporto: dopo trenta anni un "sì" che sblocca anche il progetto stadio. Adesso...
06 dicembre 2017 08:56
Assessore Vannucci: "I Della Valle stanno tornando, avanti con lo stadio"
28 settembre 2017 17:20
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