Notizie Stadio Fiorentina Fiorentina

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Della Valle riesce a fare finalmente uno stadio, pronto il nuovo impianto del Casette d'Ete

11 giugno 2022 14:55

Nardella: "Le affermazioni di Commisso sono oggettivamente molto gravi"

30 settembre 2020 12:36

Nardella: "Franchi non è un monumento. Felice che la marcia dei tifosi viola si concluda allo stadio"

18 giugno 2020 15:17

Pucci: "Firenze vuole uno stadio degno della città. Sceglierà la Fiorentina se sarà il Franchi o nuovo impianto"

16 giugno 2020 20:51

Jacobelli: "Presenza di Barone in Lega è la svolta per la Fiorentina. Commisso vuole tempi e costi certi per lo stadio"

16 giugno 2020 14:12

Pierguidi contro Fossi: "Il sindaco di Campi prende in giro Firenze e i fiorentini. A Commisso deve dire..."

13 giugno 2020 11:20

Nardella: "Spero di riabbracciare presto Commisso. Priorità all'unico impianto della Fiorentina"

12 giugno 2020 14:15

Galli suggerisce Nardella: "Stadio nel Comune di Firenze? All'ippodromo in disuso delle Cascine"

05 giugno 2020 14:19

Bocci: "Politica ottusa sul restyling del Franchi. La Cittadella senza Fiorentina non ha senso"

29 maggio 2020 21:26

Bucchioni: "Nardella sullo stadio si arrampica sugli specchi. Doveva sostenere area metropolitana"

29 maggio 2020 20:32

Biffoni: "La faccenda legata al Franchi ha dell'incredibile. Hanno demolito Wembley, si può fare col Franchi"

26 maggio 2020 20:12

Senatore Totaro: "Commisso ha portato una ventata d'aria fresca nelle idee. Stadio? Tifo il restyling "

16 marzo 2020 23:27

Esclusiva Polverosi: "Delusione Pulgar. Stadio: Sì al restyiling, curve come a Dortmund.."

28 febbraio 2020 13:23

Commisso: "Ci sono zero possibilità di fare lo stadio alla Mercafir e di ristrutturare il Franchi"

14 febbraio 2020 11:07

Nardella seccato: "Stadio nuovo? Preferisco i fatti alle parole.."

04 novembre 2019 13:49

Nardella: "Stadio come la tramvia, curiamo tempi e procedure. La task force.."

17 ottobre 2019 21:31

Nassi: "Centro sportivo scelta top. Ora i viola potranno competere in Italia e in Europa"

16 ottobre 2019 13:34

Esclusiva Calamai: 'Commisso farà lo stadio dove potrà essere più veloce e bello. Castrovilli è immenso'

14 ottobre 2019 14:46

Commisso: "Sento la fiducia, risultati arriveranno. Centro sportivo, prima cosa serve.."

15 settembre 2019 21:29

Nardella: "Ecco perché ho scelto Uva come consigliere speciale per lo stadio. Curerà vari aspetti.."

01 luglio 2019 23:07

Nardella: "Commisso mi dimostra interesse alla questione-stadio. Il mio compito.."

21 giugno 2019 22:19

Dall'America, Commisso nuovo proprietario per 190 milioni. La costruzione dello stadio il primo obiettivo

01 giugno 2019 14:20

Nardella: "Le due vittorie tengono unito un filo viola fra città e ACF. I progressi sullo stadio.."

24 dicembre 2018 14:05

Nardella: “Ho fiducia che i patti con la Fiorentina vengano rispettati”. Mentre per l’areoporto...

26 ottobre 2018 09:15

Nardella: "Per lo stadio la strada è spianata, presto il progetto definitivo. Incontro con i DV a breve"

08 ottobre 2018 11:30

LA CITTADELLA VIOLA LA COSTRUIRANNO GLI OLANDESI. PROGETTO ENTRO IL 31/12

27 giugno 2018 20:50

Aeroporto: dopo trenta anni un "sì"  che sblocca anche il progetto stadio. Adesso... 

06 dicembre 2017 08:56

Assessore Vannucci: "I Della Valle stanno tornando, avanti con lo stadio"

28 settembre 2017 17:20

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