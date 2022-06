Della Valle riesce a fare finalmente uno stadio, pronto il nuovo impianto del Casette d’Ete

Manca ormai poco e finalmente Casette d’Ete potrà dotarsi un un nuovo campo sportivo. Un’opera ideata, progettata e realizzata dalla famiglia Della Valle, che ancora una volta si è dimostrata molto vicina alla sua comunità.

I Della Valle tornano in qualche modo nel calcio e stavolta riescono lì dove a Firenze avevano trovato troppi ostacoli, la realizzazione di uno stadio che permetterà alle società locali di non dover emigrare nei paesi vicini. L’impianto è sorto in contrada Brancadoro. Una tribuna coperta, spogliatoi, parcheggi ed un rettangolo di gioco con manto in erba naturale.

Grande soddisfazione e ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale e del Sindaco Alessio Terrenzi, che evidenzia ancora una volta la vicinanza e l’impegno concreto della famiglia Della Valle per la frazione di Casette d’Ete. “A chiusura del mio mandato da Sindaco non posso non ringraziare gli imprenditori che si sono impegnati, su più fronti, per la crescita del territorio accanto all’Amministrazione Comunale e che ci sono stati sempre molto vicini anche nelle emergenze. In particolare, ringrazio la famiglia Della Valle, con Diego in testa, per una nuova donazione che ha inteso fare alla nostra, alla sua Città: un nuovo campo sportivo a Casette d’Ete. Si tratta del frutto di un importante accordo raggiunto con l’imprenditore elpidiense Diego Della Valle e la sua famiglia che ancora una volta mettono al primo posto, come me d’altronde, il bene della collettività – dichiara il primo cittadino elpidiense – alla luce di positivi rapporti che abbiamo stretto nel corso del tempo, della sintonia manifestata nell’affrontare le varie problematiche, della collaborazione che si è instaurata su più fronti, arriva un nuovo importante dono da parte di Della Valle che si somma all’accordo raggiunto per la sede della Croce Azzurra/Protezione Civile, di quello per il Centro d’Aggregazione Giovanile di Casette d’Ete così come per l’asfaltatura di diverse strade cittadine nonché alla soluzione a cui siamo arrivati per la delicata questione Castagno. Il nuovo Campo Sportivo verrà messo a disposizione della collettività da Della Valle, potrà essere utilizzato dai giovani del territorio, dagli sportivi della Città. Accolgo con grande riconoscenza e soddisfazione un risultato così importante: a Diego Della Valle e alla sua famiglia va il mio personale ringraziamento, come cittadino così come rappresentante della collettività elpidiense”. Lo riporta Youtvrs

