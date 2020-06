Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha parlato della Fiorentina e di Rocco Commisso. Ecco cosa ha detto: “Il presidente èuna figura di pregio e di respiro internazionale. Il personaggio giusto per Firenze. Nella vicenda stadio ha giustamente preteso tempi e costi chiari, ma non è stato ascoltato. La presenza di Barone in Lega sarà il punto di svolta della crescita viola.Senza stadio di proprietà in Italia o in Europa non si può oggi competere ad alto livello: è una certezza. Un interlocutore come Commisso, con quella voglia di agire è importante e deve capirlo anche la politica fiorentina”.