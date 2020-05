Il sindaco di Prato Matteo Biffoni ha dato un giudizio da esterno sulla questione legata al restyling dello stadio Franchi. Ecco le sue parole: “La faccenda legata allo stadio Franchi è incredibile: così come hanno demolito Wembley non vedo perché non lo si possa fare qua. Se Commisso, fosse venuto da me per comprare il Prato, gli avrei consegnato le chiavi del LUNGOBISENZIO, dicendogli: “Tieni e facci quello che vuoi”. Il fatto che non si possa intervenire su un impianto vetusto come quello di Firenze è una roba bizzarra. Le scale elicoidali non sono un monumento per i turisti. La troppa burocrazia? Le opere pubbliche in Italia trovano sempre un sacco di ostacoli lungo il percorso. Serve fiducia per fare le cose. Lo stadio della Fiorentina a Campi? Non ne ho idea: bisogna capire se ci sono le compatibilità urbanistiche. Commisso e Barone non sono degli sprovveduti. Conoscendo il dg viola ho potuto appurare quanto sia arguto. Del resto capisco che ci siano fiorentini che preferirebbero tenere lo stadio a Firenze”.