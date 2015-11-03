Notizie Biffoni Fiorentina

Sindaco Prato non ci sta: "Non si può dire ora che non si possono spendere i soldi per il Franchi"
31 marzo 2023 13:00
Sind. Prato: "Qui lo stadio non si può fare. Se venisse fatto a Campi, avrebbe ricadute anche su di noi"
17 giugno 2020 21:41
Biffoni: "La faccenda legata al Franchi ha dell'incredibile. Hanno demolito Wembley, si può fare col Franchi"
26 maggio 2020 20:12
Sind.Prato: “Invidio la Fiorentina dai tempi dei Della Valle, tifosi Viola che passione!”
05 maggio 2020 16:47
Nazione, emerge un lungo incontro Barone-Sind. Prato, si è parlato del tema stadio ma non solo
16 febbraio 2020 13:40
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