“Barone è venuto a trovarmi – ha detto il sindaco di Prato Matteo Biffoni a Radio Bruno – è una persona squisita. Abbiamo parlato della città e della Fiorentina ma non dello stadio. Qui non si può fare, è una leggenda metropolitana. Campi, Sesto e Calenzano sono a confine con noi, ma fanno parte della città metropolitana di Firenze. Campi Bisenzio reale ipotesi? Penso che uno come Commisso sia consapevole che lo stadio incrementi lo sviluppo. Se venisse fatto a Campi lo stadio, la ricaduta sarebbe anche su di noi. Penso stia studiando più ipotesi”.