Su Repubblica in edicola oggi, c’è una lunga intervista al presidente della Fiorentina Rocco Commisso, nella quale il presidente esprime le sue perplessità sulla vicenda stadio: “Le possibilità di fare lo stadio alla Mercafir sono zero, se le condizioni rimangono quelle attuali. E sono zero, anche le possibilità di fare il restyling del Franchi perché la Soprintendenza non permette di sviluppare il progetto proposto dalla Fiorentina Alternative? Mi hanno parlato della caserma Perotti, a Coverciano. Mi dicono che è un’area molto grande, però Palazzo Vecchio non me ne ha mai parlato. Chiedo a tutti i sindaci dell’area metropolitana e ai proprietari di terreni di farsi avanti. Chi ha un’area adeguata per costruire uno stadio, me lo dica. Io sono qui e sono disposto a valutare qualunque situazione. Ma fate in fretta”.