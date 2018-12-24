Nardella: "Le due vittorie tengono unito un filo viola fra città e ACF. I progressi sullo stadio.."

Queste alcune delle parole del Sindaco Dario Nardella, a margine di un evento benefico al Meyer, rilasciate all'agenzia Italpress:“C’è un filo viola che si tiene, oggi più robusto di ieri, dobbiamo an...

Queste alcune delle parole del Sindaco Dario Nardella, a margine di un evento benefico al Meyer, rilasciate all'agenzia Italpress:

“C’è un filo viola che si tiene, oggi più robusto di ieri, dobbiamo andare avanti così perché io sono ottimista. Sia i risultati in campo che i progressi che si stanno facendo per il nuovo stadio ci fanno affrontare il Natale con un sorriso in più”. Il Sindaco di Firenze ha risposto così ad una domanda dei media presenti che gli hanno chiesto un giudizio della vicinanza dei Della Valle alle vicende di casa viola, parlando a margine di una iniziativa organizzata dalla ‘Fondazione Tommasino Bacciotti’ svoltasi questa mattina all’ospedale pediatrico ‘Meyer’ di Firenze. Lo riporta l’agenzia Italpress.