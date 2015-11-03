Notizie Meyer Fiorentina

Quando il cuore viola entra in corsia: il Natale della Curva Fiesole per i piccoli del Meyer
24 dicembre 2025 22:51
I ragazzi della Curva Fiesole hanno portato doni ai bambini ricoverati all'ospedale pediatrico Meyer
24 dicembre 2024 20:17
Dir. Meyer: "Grazie a Commisso si è rafforzato ancor più il legame con la Fiorentina, ha un cuore grande"
11 febbraio 2020 20:57
Nardella: "Siamo a buon punto sia per la realizzazione del centro sportivo a Bagno a Ripoli sia per il nuovo stadio"
20 settembre 2019 21:41
Nardella: "Commisso ha toccato il cuore di tutti i fiorentini con la visita all’ospedale Meyer”
27 giugno 2019 13:08
Un bambino al Meyer chiede a Chiesa: "Ma vai alla Juventus" la risposta "No, adesso Forza Viola"
23 febbraio 2019 14:40
Nardella: "Le due vittorie tengono unito un filo viola fra città e ACF. I progressi sullo stadio.."
24 dicembre 2018 14:05
VIDEO, momento memorabile al Meyer, medici e infermieri ballano per i bambini
18 dicembre 2018 18:54
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