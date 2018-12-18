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VIDEO, momento memorabile al Meyer, medici e infermieri ballano per i bambini

Sorpresa di Natale al Meyer di Firenze. Alcuni operatori sanitari dell'ospedale fiorentino hanno voluto fare una sorpresa alle famiglie ricoverate. E così medici, infermieri, operatori socio sanitari...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 dicembre 2018 18:54
VIDEO, momento memorabile al Meyer, medici e infermieri ballano per i bambini -
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Sorpresa di Natale al Meyer di Firenze. Alcuni operatori sanitari dell'ospedale fiorentino hanno voluto fare una sorpresa alle famiglie ricoverate. E così medici, infermieri, operatori socio sanitari e dietiste si sono scatenati in un ballo, sulle note della sigla del noto cartone animato 'Onepiece'. Tutti assieme, all’improvviso, lasciando a bocca aperta grandi e piccini. Erano oltre 60 e la loro danza gioiosa ha travolto il reparto di Pediatria, quello di Chirurgia e quello Neurosensoriale. ECCO IL VIDEO DEL BALLO IN OSPEDALE

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