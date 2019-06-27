Nardella: "Commisso ha toccato il cuore di tutti i fiorentini con la visita all’ospedale Meyer”

“Si è parlato di una possibile collaborazione-partnership fra Fiorentina e ‘Meyer’. Come dicono sempre i fiorentini ci sono due cose che non si possono toccare a Firenze: il ‘Meyer’ e la Fiorentina, e...

“Si è parlato di una possibile collaborazione-partnership fra Fiorentina e ‘Meyer’. Come dicono sempre i fiorentini ci sono due cose che non si possono toccare a Firenze: il ‘Meyer’ e la Fiorentina, e sarebbe bello che queste due realtà potessero lavorare insieme. Ho visto grande interesse sia in Rocco Commisso che in Joe Barone, e sono fiducioso che questa collaborazione possa prendere il volo molto velocemente". Lo ha detto il sindaco Dario Nardella dopo una visita effettuata martedì scorso da quest’ultimo, insieme al neo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, proprio all’ospedale pediatrico fiorentino ‘Meyer’. “Ho apprezzato tantissimo la sensibilità che Rocco Commisso ha dimostrato nel visitare il ‘Meyer’ perché al di fuori dell’ambito sportivo non è andato agli Uffizi, non è andato o al mercato centrale, ma è andato a visitare il ‘Meyer’ su nostro invito. Credo che così abbia toccato il cuore non solo dei tifosi ma di tutti i fiorentini e degli italiani perché il ‘Meyer’ è un ospedale pediatrico di livello mondiale per la sua qualità e per la professionalità di tutte le persone che ci lavorano”.

Fonte: Italpress