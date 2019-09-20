Nardella: "Siamo a buon punto sia per la realizzazione del centro sportivo a Bagno a Ripoli sia per il nuovo stadio"

Queste le parole rilasciate a Radio Cusano Campus dal sindaco di Firenze Dario Nardella: "Commisso è una persona espansiva, ha lo spirito dell'italiano del Sud, è passionale e scherzoso. Il modo in cu...

Queste le parole rilasciate a Radio Cusano Campus dal sindaco di Firenze Dario Nardella: "Commisso è una persona espansiva, ha lo spirito dell'italiano del Sud, è passionale e scherzoso. Il modo in cui riesce a salvare il tutto mi colpisce molto, sa come farsi voler bene da Firenze, i Della Valle avevano uno stile sicuramente molto diverso. Appena conobbi Commisso accettò subito il mio invito al Meyer, il nome dell'ospedale ci sarà sulle maglie viola nella gara contro l'Atalanta. Il centro sportivo dovrebbe sorgere a Bagno a Ripoli, siamo a buon punto anche per lo stadio. Sono d'accordo con il presidente, non vogliamo aspettare 10 anni per costruire il nuovo stadio. Se in Italia non si riesce a fare uno stadio nuovo è perchè c'è una ragione. Per realizzare uno stadio a Firenze ci sono tutte le condizioni".