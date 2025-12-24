Quando il cuore viola entra in corsia: il Natale della Curva Fiesole per i piccoli del Meyer

È stata una mattinata carica di emozione e umanità quella vissuta all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove la Curva Fiesole ha rinnovato, per il terzo anno consecutivo, una tradizione ormai diventata simbolo di solidarietà. Nei giorni che precedono il Natale, una delegazione dei tifosi viola ha fatto visita ai bambini ricoverati che trascorreranno le festività lontano da casa, portando con sé regali, sorrisi e tanti doni rigorosamente color viola.

Un gesto semplice ma profondamente significativo, capace di regalare un momento di gioia non solo ai piccoli pazienti, ma anche al personale sanitario impegnato ogni giorno con dedizione e professionalità. La visita testimonia ancora una volta il legame autentico e profondo che unisce la Curva Fiesole alla città di Firenze, un rapporto che va ben oltre il tifo sugli spalti dello stadio Franchi.

Valori come solidarietà, appartenenza e attenzione verso chi è più fragile trovano in iniziative come questa la loro espressione più pura, rafforzando il rapporto con un’eccellenza assoluta come il Meyer, orgoglio del capoluogo toscano e punto di riferimento per la sanità pediatrica. [Foto FirenzeViola.it]