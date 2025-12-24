25 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 00:10

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Quando il cuore viola entra in corsia: il Natale della Curva Fiesole per i piccoli del Meyer

News

Quando il cuore viola entra in corsia: il Natale della Curva Fiesole per i piccoli del Meyer

Redazione

24 Dicembre · 22:51

Aggiornamento: 24 Dicembre 2025 · 22:51

TAG:

Curva FiesoleFiorentinaMeyer

Condividi:

di

I ragazzi della Curva regalano un Natale di sorrisi, regali e vicinanza ai piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico di Firenze

È stata una mattinata carica di emozione e umanità quella vissuta all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove la Curva Fiesole ha rinnovato, per il terzo anno consecutivo, una tradizione ormai diventata simbolo di solidarietà. Nei giorni che precedono il Natale, una delegazione dei tifosi viola ha fatto visita ai bambini ricoverati che trascorreranno le festività lontano da casa, portando con sé regali, sorrisi e tanti doni rigorosamente color viola.

Un gesto semplice ma profondamente significativo, capace di regalare un momento di gioia non solo ai piccoli pazienti, ma anche al personale sanitario impegnato ogni giorno con dedizione e professionalità. La visita testimonia ancora una volta il legame autentico e profondo che unisce la Curva Fiesole alla città di Firenze, un rapporto che va ben oltre il tifo sugli spalti dello stadio Franchi.

Valori come solidarietà, appartenenza e attenzione verso chi è più fragile trovano in iniziative come questa la loro espressione più pura, rafforzando il rapporto con un’eccellenza assoluta come il Meyer, orgoglio del capoluogo toscano e punto di riferimento per la sanità pediatrica. [Foto FirenzeViola.it]

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio