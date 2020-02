Queste le parole rilasciate a Radio Bruno da Alberto Zanobini, direttore del Meyer: “L’ospedale è un orgoglio per tutti noi. Ringrazio Commisso, grazie a lui si è instaurato un legame che così forte con la Fiorentina non c’era mai stato. Vedere il nostro logo sulle maglie della Fiorentina vuol dire tanto per noi. Diverse volte sono venuti Commisso e Barone a far visita in ospedale, ho percepito una grande semplicità, hanno un cuore grande”.