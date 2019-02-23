Un bambino al Meyer chiede a Chiesa: "Ma vai alla Juventus" la risposta "No, adesso Forza Viola"
Una delegazione della Fiorentina è andata a trovare i bambini ricoverati all'ospedale pediatrico Meyer che si trova a Fireze. Tante domande curiose per Pezzella, Chiesa, Salica e Pioli dai bambini. Un...
A cura di Redazione Labaroviola
23 febbraio 2019 14:40
Una delegazione della Fiorentina è andata a trovare i bambini ricoverati all'ospedale pediatrico Meyer che si trova a Fireze. Tante domande curiose per Pezzella, Chiesa, Salica e Pioli dai bambini. Uno di questi ha chiesto a Chiesa "Ma vai alla Juventus?" La risposta di Chiesa divertito non si è fatta attendere: "No, adesso Forza Viola"