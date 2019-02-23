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Un bambino al Meyer chiede a Chiesa: "Ma vai alla Juventus" la risposta "No, adesso Forza Viola"

Una delegazione della Fiorentina è andata a trovare i bambini ricoverati all'ospedale pediatrico Meyer che si trova a Fireze. Tante domande curiose per Pezzella, Chiesa, Salica e Pioli dai bambini. Un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 febbraio 2019 14:40
Un bambino al Meyer chiede a Chiesa: "Ma vai alla Juventus" la risposta "No, adesso Forza Viola" - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Una delegazione della Fiorentina è andata a trovare i bambini ricoverati all'ospedale pediatrico Meyer che si trova a Fireze. Tante domande curiose per Pezzella, Chiesa, Salica e Pioli dai bambini. Uno di questi ha chiesto a Chiesa "Ma vai alla Juventus?" La risposta di Chiesa divertito non si è fatta attendere: "No, adesso Forza Viola"

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