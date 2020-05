Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato all’emittente Radio Bruno di Campi Bisenzio come luogo di costruzione dell’eventuale nuovo stadio della Fiorentina: “Se servisse a vedere a una Fiorentina competitiva va bene, ma io vedo una politica ottusa e con chi permette di considera il Franchi un monumento quasi intoccabile. I turisti non vanno allo stadio. Il Franchi va ristrutturato, sarei per non toccare le famose scale elicoidali: sono certo che Nervi ne sarebbe lieto. Cittadella a Campo di Marte? Non ha senso senza la Fiorentina”.