Labaro Viola

Nardella: "Stadio come la tramvia, curiamo tempi e procedure. La task force.."

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è tornato a dire del possibile nuovo stadio alla Mercafir, riferendosi alla foto pubblicata su Facebook nella quale si trovava in riunione con la task force per l'...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2019 21:31
Nardella: "Stadio come la tramvia, curiamo tempi e procedure. La task force.." -
News
Commisso
Nardella
Stadio Fiorentina
Tramvia Firenze
Condividi

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è tornato a dire del possibile nuovo stadio alla Mercafir, riferendosi alla foto pubblicata su Facebook nella quale si trovava in riunione con la task force per l'impianto da realizzare nell'area nord della città. Ecco le sue parole rilasciate all'agenzia Italpress: “Preferiamo i fatti alla comunicazione, sarà perché ci sta più a cuore. Io sullo stadio mi sto muovendo come con la tramvia, anche li avevo messo in campo una task force per le prime due linee della tramvia. Le linee guida restano: task force, incontri periodici e continui, attenzione ai fatti, attenzione ai tempi, alle procedure e massima determinazione e serietà”.

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok