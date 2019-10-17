Nardella: "Stadio come la tramvia, curiamo tempi e procedure. La task force.."

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è tornato a dire del possibile nuovo stadio alla Mercafir, riferendosi alla foto pubblicata su Facebook nella quale si trovava in riunione con la task force per l'...

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è tornato a dire del possibile nuovo stadio alla Mercafir, riferendosi alla foto pubblicata su Facebook nella quale si trovava in riunione con la task force per l'impianto da realizzare nell'area nord della città. Ecco le sue parole rilasciate all'agenzia Italpress: “Preferiamo i fatti alla comunicazione, sarà perché ci sta più a cuore. Io sullo stadio mi sto muovendo come con la tramvia, anche li avevo messo in campo una task force per le prime due linee della tramvia. Le linee guida restano: task force, incontri periodici e continui, attenzione ai fatti, attenzione ai tempi, alle procedure e massima determinazione e serietà”.

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