L’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli ha voluto dedicare attraverso un post Facebook. Argomento in questione è come non mai la costruzione nuovo stadio della Fiorentina: “Stadio a Campo Bisenzio, stadio alla Mercafir, restyling del Franchi, stadio al posto della caserma Perotti… Nardella, vuoi farlo all’interno del comune di Firenze? Ma qui, alle Cascine, al posto dell’ippodromo in disuso e abbandonato, non ci starebbe!? Quali sono i vincoli?”.