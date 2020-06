Dario Nardella, sindaco di Firenze, commenta così la manifestazione “Vogliamo il nostro stadio” lanciata dai tifosi della Fiorentina: “Ho piacere che il riferimento dei tifosi viola sia il Franchi. Essa è da sempre la casa della Fiorentina e sarà la mia priorità. Felice che la marcia di domani si concluda lì. Èuna struttura da non catalogare come monumento, ma come impianto da vivere secondo i canoni sportivi . Con la tifoseria avviamo sempre avuto un buon rapporto, ricordo per esempio il treno per Bergamo nella semifinale di Coppa Italia dell’anno scorso”.