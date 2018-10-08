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Nardella: "Per lo stadio la strada è spianata, presto il progetto definitivo. Incontro con i DV a breve"

Un ottimista sindaco Dario Nardella ha parlato a Controradio: “Per lo stadio oggi la strada è più spianata che mai, abbiamo concordato di vederci a breve con la proprietà della squadra per fare il pun...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 ottobre 2018 11:30
Nardella: "Per lo stadio la strada è spianata, presto il progetto definitivo. Incontro con i DV a breve" - Nardella
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Un ottimista sindaco Dario Nardella ha parlato a Controradio: Per lo stadio oggi la strada è più spianata che mai, abbiamo concordato di vederci a breve con la proprietà della squadra per fare il punto sullo stato di avanzamento. Mi sento fiducioso sul fatto che Fiorentina terrà fede agli impegni e che quindi presenterà il progetto definitivo entro fine anno. Questo è il compito che spetta alla società, mentre a noi spetta quello di completare le procedure urbanistiche ed è quello che avverrà nel giro di pochi giorni

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