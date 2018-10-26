Nardella: “Ho fiducia che i patti con la Fiorentina vengano rispettati”. Mentre per l’areoporto...

Nell’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, dal quale prendiamo uno stralcio, vi è un’intervista al Sindaco di Firenze: Dario Nardella:“Dopo il colloquio che ho avuto con Andrea Della Valle al Fr...

Nell’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, dal quale prendiamo uno stralcio, vi è un’intervista al Sindaco di Firenze: Dario Nardella:

“Dopo il colloquio che ho avuto con Andrea Della Valle al Franchi ha detto ieri Nardella nella giornata di mercoledì ci siamo sentiti anche con Diego Della Valle e devo dire che adesso sono molto più ottimista. Andiamo avanti sul percorso della progettazione e appena ci saranno nuovi elementi di rilievo non mancheremo di comunicarli. I termini sono conosciuti e mi auguro che possano essere rispettati”.

La vicenda è ormai nota, con l’attesa da parte della società viola dell’approvazione della variante urbanistica dell’area di Castello (prevista a breve) mentre da Palazzo Vecchio filtra la richiesta, sempre più determinata, di rispettare i sei mesi dall’adozione della variante in questione, la cui scadenza è fissata per la fine dell’anno.

Agli inizi del mese di novembre è previsto un nuovo contatto tra le parti dopo che il dg del Comune Parenti e la responsabile viola, l’architetto Maffioletti, non avevano avuto modo di incontrarsi, e dopo che lo stesso sindaco aveva fatto presente come le problematiche sullo spostamento della Mercafir non riguardassero direttamente i progetti del nuovo stadio.

Quanto al discorso legato all’aeroporto anche la Fiorentina resta in osservazione degli sviluppi politici sull’area in questione, fermo restando il sostegno alle eventuali opere per una nuova pista già espresso qualche tempo fa in più di una circostanza.