Nardella: "Commisso mi dimostra interesse alla questione-stadio. Il mio compito.."

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni relative alla riapertura del canale di collaborazione con la proprietà viola sullo stadio. Ha poi risposto a quanto di...

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni relative alla riapertura del canale di collaborazione con la proprietà viola sullo stadio. Ha poi risposto a quanto dichiarato da Rocco Commisso sugli investimenti futuri su strutture e squadra. Queste le parole riportate da ItalPress: "Trovo molto normale registrare l'interesse del presidente Commisso nei confronti della situazione sullo stadio, so anche che i tifosi viola in cima ai propri desideri mettono il tema del progetto sportivo, la squadra ed il campionato. Il mio compito da sindaco, è evidentemente quello di guardare con maggiore priorità agli aspetti infrastrutturali. Io ho già rassicurato il proprietario viola Rocco Commisso, gli daremo tutta la collaborazione dell’amministrazione comunale, spero di incontrarlo al piu’ presto per ripartire insieme a lui su questo fronte”.

Tuttomercatoweb.com