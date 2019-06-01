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Dall'America, Commisso nuovo proprietario per 190 milioni. La costruzione dello stadio il primo obiettivo

Secondo Fox Sport Usa, Rocco Commisso avrebbe acquistato il club viola per 190 milioni di euro. Il primo obiettivo sarebbe quello di creare una nuova casa della Fiorentina per costruire un modello sim...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 giugno 2019 14:20
Dall'America, Commisso nuovo proprietario per 190 milioni. La costruzione dello stadio il primo obiettivo -
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Secondo Fox Sport Usa, Rocco Commisso avrebbe acquistato il club viola per 190 milioni di euro. Il primo obiettivo sarebbe quello di creare una nuova casa della Fiorentina per costruire un modello simil americano che possa essere vincente anche in Europa. Si tinge di stelle e strisce il futuro della Fiorentina

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