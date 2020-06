Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato così a proposito del tema stadio: “Al momento la maggiore priorità è legata alla ristrutturazione dell’unico stadio della Fiorentina, sarà mia premura renderlo migliore possibile in futuro. Lavoriamo in sinergia con Soprintendenza, Governo e Parlamento. Trovo normale andare a cercare anche delle alternative al progetto in questione. Spero presto di poter riabbracciare il presidente Commisso. Il mio obiettivo è lavorare per il bene di Firenze e della Fiorentina, che sono due dei compiti per i quali sono stato rieletto sindaco appena un anno fa”.