Nardella: "Ecco perché ho scelto Uva come consigliere speciale per lo stadio. Curerà vari aspetti.."

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella, ha risposto ad alcune domande inerenti novità relative allo stadio, comprese le nuove nomine. Ecco alcuni passaggi:“Escludo che lo stadio nuovo venga fatto al di...

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella, ha risposto ad alcune domande inerenti novità relative allo stadio, comprese le nuove nomine. Ecco alcuni passaggi:“Escludo che lo stadio nuovo venga fatto al di fuori del nostro Comune. Assolutamente”. In merito alla questione, proprio il sindaco Dario Nardella sabato scorso ha nominato coem consigliere speciale Michele Uva per il comune di Firenze, con il vicepresidente Uefa che si occuperà di aiutare Palazzo Vecchio sui temi stadio e nuova impiantistica sportiva. Michele Uva” ha sicuramente un curriculum di alta caratura, è una figura di spicco del calcio internazionale, ha un ruolo molto importante, la carica di vicepresidente Uefa e ci aiuterà nel dipanare la matassa dello stadio su cui non abbiamo ancora raggiunto una decisione definitiva-ha aggiunto Dario Nardella-. Io credo che comunque in tempi relativamente rapidi, insieme alla nuova proprietà della Fiorentina, troveremo la soluzione migliore per quanto riguarda lo stadio della Fiorentina. Ho scelto Michele Uva per il rapporto di trasparenza e fiducia che ci lega abbiamo collaborato nel 2013 per la stesura della legge sugli stadi, lui ci ha aiutato. Io credo che sia uno dei massimi esperti in Europa sugli stadi: ci aiuterà ad analizzare tutti gli aspetti tecnici e finanziari che riguardano la realizzazione dello stadio”. Lo riferisce l'agenzia Italpress.

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