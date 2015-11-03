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Notizie Comune Firenze Fiorentina

Esclusiva Basile: "Rocco è deluso, il Comune di Firenze agisca ora. Potrebbe anche andare via"

25 maggio 2020 14:32

Giani sul restyling del Franchi: "Nel rispetto della Sovrintendenza resta ancora la migliore soluzione"

14 aprile 2020 15:50

Florentia Rugby mette a disposizione spogliatoi per i senza dimora. I dettagli dell'iniziativa

10 aprile 2020 19:51

Nardella: "Ecco perché ho scelto Uva come consigliere speciale per lo stadio. Curerà vari aspetti.."

01 luglio 2019 23:07

Nardella sullo stadio: "Noi come Comune abbiamo fatto il massimo. Ora la salvezza, ma lunedì.."

22 maggio 2019 21:19

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