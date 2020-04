Così il Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani ieri sera nel corso della trasmissione 30 Minuto condotta da Simone Pagnini:

“I vincoli presenti per il Franchi stanno nel rispetto di 4 voci ben precise sui vincoli della Sovrintendenza, ma detto questo si può fare un bel lavoro. Nella mia esperienza di Assessore allo Sport del comune di Firenze, nel 2005/06 avevamo raggiunto l’accordo con la Sovrintendenza per coprire il Franchi, i ma Della Valle puntarono sulla costruzione di uno stadio nuovo a Castello, situazione che poi, come sappiamo, fu bloccata dalla Magistratura e adesso sappiamo che anche dal punto di vista paesaggistico non sarebbe possibile costruire lo stadio in quella zona. Lo stadio di Firenze è la prima testimonianza italiana di un certo tipo di architettura, Nervi ha realizzato tante opere a Roma, ma la sua opera principale rimane lo stadio di Firenze. Ad oggi se vuoi costruire uno stadio nuovo devi parlare con una società di calcio e con l’Assessore all’urbanistica ed è importantissimo il ruolo del Sindaco. E’ lui che deve trattare e mediare, sono tutte relazioni che costruisce direttamente. Ho fiducia in Nardella e molto deriva dalla sua capacità di costruire un buon rapporto fra le parti, ma detto questo, se mi chiedi un parere da esterno io propendo per il restyling del Franchi”.