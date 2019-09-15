Commisso: "Sento la fiducia, risultati arriveranno. Centro sportivo, prima cosa serve.."

Rocco Commisso ha rilasciato alcune parole ai media presenti alla partita della Primavera al Bozzi. Ecco un estratto: "Porto fortuna, non credete? Dovrò ritornare allora, se non avessimo vinto non sar...

Rocco Commisso ha rilasciato alcune parole ai media presenti alla partita della Primavera al Bozzi. Ecco un estratto: "Porto fortuna, non credete? Dovrò ritornare allora, se non avessimo vinto non sarei più tornato, ricordate?. Il pareggio con la Juve? Il gruppo si merita tutti i miei complimenti, ieri sono tornato in albergo con Ribery. Con lui abbiamo parlato di cuore, cuore, cuore. Ieri abbiamo dato una lezione di coraggio, di forza e di gioco visti i 10 corner per noi. Siamo stati un po' di sfortunati ma il risultato arriverà, voi mi state dando tempo e vedrete che arriverà qualcosa di buono. Rispetto dei tifosi grazie a me? No, non è merito mio, loro sono così. Quella era una piccolissima percentuale, meno dello 0.001, e quelli non li voglio vedere. Ma i tifosi viola sono stati eccezionali e noi lavoriamo per loro. Ribery operazione di marketing? No, per niente. Avete visto come aiuta la nostra squadra, io lo vedo com'è fatto e i consigli che dà agli altri e ieri ha fatto meglio di Ronaldo. Centro sportivo riunito? Se mi aiutano lo faccio ieri, no oggi ma ci sono troppe leggi qui. Ma prima dobbiamo comprare i terreni e poi ottenere i permessi per poter eseguire i lavori. La Primavera? Questi giocatori sono velocissimi, ai ie tempi non era così".

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