Notizie Centro Sportivo Fiorentina Fiorentina

Nardella: "Viola Park progetto splendido. Stadio? Sono fiducioso, c'è collaborazione con la Fiorentina"
04 maggio 2021 13:35
E' ufficiale il centro sportivo si farà, la gioia del sindaco Casini: "Giorno storico per Bagno a Ripoli"
26 ottobre 2020 23:08
I tempi per il centro sportivo, a gennaio 2021 inizio lavori
25 luglio 2020 14:38
Commisso: "Ottimo incontro con Pessina. Adesso non si vada in vacanza"
24 luglio 2020 17:55
Video, Rom e discarica abusiva, com'era il terreno dove sorgerà il centro sportivo della Fiorentina
24 luglio 2020 17:39
Stop al centro sportivo Fiorentina, Commisso parlerà dopo l'Inter
21 luglio 2020 18:09
Centro Sportivo della Fiorentina bloccato: "Come mai solo adesso?"
21 luglio 2020 14:24
Commisso: "Il centro sportivo sarà finito per il 2021. Prometto che sarà il più bel centro sportivo d'Italia"
12 febbraio 2020 15:48
Commisso: "Stadio? Si va avanti sperando che la politica ci aiuti, il problema in Italia..."
09 gennaio 2020 12:39
Legambiente: no al centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli. Ecco le motivazioni
07 dicembre 2019 12:44
Un centro sportivo che guarda all'Europa, tutti i dettagli su come sarà la nuova casa viola
05 novembre 2019 11:50
Centro Sportivo, Commisso acquisterà il terreno a Bagno a Ripoli entro la fine del mese
30 settembre 2019 12:39
Commisso: "Sento la fiducia, risultati arriveranno. Centro sportivo, prima cosa serve.."
15 settembre 2019 21:29
Perchè Corvino non ha budget? L'attivo di bilancio verrà usato per costruire il centro sportivo
17 luglio 2018 08:47
Il nuovo centro sportivo sorgerà a Campi. Progetto da oltre 10 milioni
04 giugno 2018 08:55
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