Notizie Centro Sportivo Fiorentina Fiorentina

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Nardella: "Viola Park progetto splendido. Stadio? Sono fiducioso, c'è collaborazione con la Fiorentina"

04 maggio 2021 13:35

E' ufficiale il centro sportivo si farà, la gioia del sindaco Casini: "Giorno storico per Bagno a Ripoli"

26 ottobre 2020 23:08

I tempi per il centro sportivo, a gennaio 2021 inizio lavori

25 luglio 2020 14:38

Commisso: "Ottimo incontro con Pessina. Adesso non si vada in vacanza"

24 luglio 2020 17:55

Video, Rom e discarica abusiva, com'era il terreno dove sorgerà il centro sportivo della Fiorentina

24 luglio 2020 17:39

Stop al centro sportivo Fiorentina, Commisso parlerà dopo l'Inter

21 luglio 2020 18:09

Centro Sportivo della Fiorentina bloccato: "Come mai solo adesso?"

21 luglio 2020 14:24

Commisso: "Il centro sportivo sarà finito per il 2021. Prometto che sarà il più bel centro sportivo d'Italia"

12 febbraio 2020 15:48

Commisso: "Stadio? Si va avanti sperando che la politica ci aiuti, il problema in Italia..."

09 gennaio 2020 12:39

Legambiente: no al centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli. Ecco le motivazioni

07 dicembre 2019 12:44

Un centro sportivo che guarda all'Europa, tutti i dettagli su come sarà la nuova casa viola

05 novembre 2019 11:50

Centro Sportivo, Commisso acquisterà il terreno a Bagno a Ripoli entro la fine del mese

30 settembre 2019 12:39

Commisso: "Sento la fiducia, risultati arriveranno. Centro sportivo, prima cosa serve.."

15 settembre 2019 21:29

Perchè Corvino non ha budget? L'attivo di bilancio verrà usato per costruire il centro sportivo

17 luglio 2018 08:47

Il nuovo centro sportivo sorgerà a Campi. Progetto da oltre 10 milioni

04 giugno 2018 08:55

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