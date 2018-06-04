Labaro Viola

Il nuovo centro sportivo sorgerà a Campi. Progetto da oltre 10 milioni

La Fiorentina, per la costruzione del nuovo Centro Sportivo sta trattando l’acquisto di un’area a Campi Bisenzio. Ne dà conto La Repubblica.Un’area questa che necessiterebbe di una variante urbanistic...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 giugno 2018 08:55
Il nuovo centro sportivo sorgerà a Campi. Progetto da oltre 10 milioni - Foto nuovo stadio
Foto nuovo stadio
Rassegna Stampa
Fiorentina
Centro Sportivo Fiorentina
Settore Giovanile Fiorentina
Condividi

La Fiorentina, per la costruzione del nuovo Centro Sportivo sta trattando l’acquisto di un’area a Campi Bisenzio. Ne dà conto La Repubblica.

Un’area questa che necessiterebbe di una variante urbanistica ma che non avrebbe nessun tipo di vincolo. Alcuni ‘emissari’ della Fiorentina hanno già parlato con la proprietà, ricollegabile alla famiglia del capo regionale di Confindustria Alessio Marco Ranaldo, rampollo di una famiglia pratese attivissima nel tessile con le aziende Alma e Pointex.

Il costo dell'operazione sarebbe di oltre 10 milioni di euro e prevede la costruzione di una decina di campi d’allenamento compreso il mini stadio della primavera con gradinate coperte da 5- 600 posti, una palestra, un’area relax e una foresteria da un centinaio di camere per i giovani talenti del vivaio. Se tutto filasse liscio i lavori potrebbero partire già nella prima metà del 2019 e durerebbero circa un anno e mezzo.

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok