Il nuovo centro sportivo sorgerà a Campi. Progetto da oltre 10 milioni

La Fiorentina, per la costruzione del nuovo Centro Sportivo sta trattando l’acquisto di un’area a Campi Bisenzio. Ne dà conto La Repubblica.Un’area questa che necessiterebbe di una variante urbanistic...

La Fiorentina, per la costruzione del nuovo Centro Sportivo sta trattando l’acquisto di un’area a Campi Bisenzio. Ne dà conto La Repubblica.

Un’area questa che necessiterebbe di una variante urbanistica ma che non avrebbe nessun tipo di vincolo. Alcuni ‘emissari’ della Fiorentina hanno già parlato con la proprietà, ricollegabile alla famiglia del capo regionale di Confindustria Alessio Marco Ranaldo, rampollo di una famiglia pratese attivissima nel tessile con le aziende Alma e Pointex.

Il costo dell'operazione sarebbe di oltre 10 milioni di euro e prevede la costruzione di una decina di campi d’allenamento compreso il mini stadio della primavera con gradinate coperte da 5- 600 posti, una palestra, un’area relax e una foresteria da un centinaio di camere per i giovani talenti del vivaio. Se tutto filasse liscio i lavori potrebbero partire già nella prima metà del 2019 e durerebbero circa un anno e mezzo.