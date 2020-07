Sulla questione centro sportivo, dopo l’incontro di ieri, l’obiettivo è quello di concludere l’iter amministrativo a settembre: poi ci sarà una nuova conferenza dei servizi, l’atto finale in consiglio comunale, la pubblicazione ufficiale e l’ottenimento dei permessi per costruire il centro sportivo. Se tutto andrà bene i lavori potranno iniziare a gennaio 2021. Dice il sindaco Casini. «C’è sintonia totale tra tutte le parti per la realizzazione di un progetto di così alto livello. È quanto volevamo tutti e questo incontro rappresenta un passaggio fondamentale verso la realizzazione della nuova casa viola a Bagno a Ripoli». Dopo la riunione, si è subito attivato il tavolo coi tecnici per entrare nel vivo del progetto. Lo riporta La Repubblica.