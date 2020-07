Per il centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli è arrivato a sorpresa lo stop della soprintendenza. I motivi? Il primo problema è il mancato contenimento della superficie edificata, dall’artificializzazione alle altezze degli edifici circostanti. Gli annessi agricoli della villa, che dovrà essere la nuova sede viola devono essere mantenuti in quanto valore storico. Parcheggi? Non risultano diminuiti e la dislocazione degli alberi si configura come barriere visive. Tutto ciò è a firma di Andrea Pessina.

Non è una bocciatura, ma queste modifiche faranno perdere del tempo alla società viola per la sua costruzione. Dalla società viola ancora nessun commento ufficiale, parlerà solo dopo la partita contro l’Inter, in programma domani sera, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso che per ora vuole lasciare la squadra libera da ogni polemica.

In seguito alla ennesima sorpresa e ai sicuri ritardi relativi alla realizzazione del nuovo centro sportivo della Fiorentina evidenziati ieri dalla Soprintendenza al Comune di Bagno a Ripoli, Rocco Commisso dopo oltre un mese e mezzo senza rilasciare dichiarazioni ad eccezione dei commenti a fine gara, farà sapere le sue considerazioni nei prossimi giorni dopo la gara di domani a Milano, una scelta fatta per lasciare tranquilla la squadra senza alcun tipo di polemica prima della partita di San Siro.